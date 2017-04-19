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"حمل الفحم" .. بطولة بريطانية قديمة
بطولة حمل الفحم

"حمل الفحم" .. بطولة بريطانية قديمة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:21 ص

تغلب المزارع ” أندرو كوريغان ” على عشرات المنافسين، ليفوز بلقب بطولة بريطانية قديمة لحمل الفحم، بعد أن سار مسرعا في بلدة بشمال إنجلترا حاملا على ظهره كيسا يزن 50 كيلوجراما.

وانهار “كوريغان” على كومة كبيرة من القش بعد إكماله السباق الذي أقيم الاثنين ويبلغ طوله 1.1 كيلومتر في أربع دقائق و31 ثانية، وسط تصفيق حار من الحشد الذي اصطف على جانبي المضمار، قرب ويكفيلد - وفقا لما نشرته سكاي نيوز .

وبدأ تنظيم السباق الذي يقطع المتسابقون فيه مضمارا ملتويا في البلدة القديمة التي توجد فيها مناجم في عام 1963، عندما دخل رجل حانة واتهم آخر بأنه يبدو غير لائق بدنيا بعض الشيء، مما أدى إلى سباق يحمل فيه المتنافسون أكياس الفحم.

وفازت “جين موستان” بسباق النساء الذي تحمل فيه كل متسابقة 20 كيلوغراما، بعد أن قطعت المضمار في 4 دقائق و30 ثانية.

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