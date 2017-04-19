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أبو حامد يهاجم هيئة «علماء الأزهر»: لا أمل فيها
النائب محمد أبو حامد ‎

أبو حامد يهاجم هيئة «علماء الأزهر»: لا أمل فيها

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:18 ص

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن بيان هيئة علماء الأزهر، يؤكد أنه لا أمل أبدًا في أن تقوم هذه الهيئة، بأي خطوة في سبيل التطوير المنشود للخطاب الديني.

وكانت هيئة كبار علماء الأزهر، اجتمعت أمس، برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وأصدرت فيه بيان، دافعت من خلاله على مناهج المشيخة في تعليم أصول الدين.

وكتب أبو حامد، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عندما تعتبر هيئة كبار العلماء، أن الدعوة لتطوير مناهج الأزهر هو تدليس وتزييف، وأن من يدعو للتطوير هم أعداء للإسلام، فلا بد من وقفه حاسمة”.

وتابع: “المنطق الذي تم به صياغة بيان هيئة كبار العلماء، يؤكد أنه لا أمل أبدًا في أن تقوم هذه الهيئة بأي خطوة في سبيل التطوير المنشود للخطاب الديني، أدعو هيئة كبار العلماء التي استشهدت بالإمام محمد عبده أن تقرأ رأيه في مناهج الأزهر وما وصفها به عندما قيل له أنت تعلمت في الأزهر”.

وأضاف أبو حامد: “أدعو هيئة كبار العلماء التي استشهدت بالإمام محمد عبده أن تقرأ رأيه في مناهج الأزهر وماذا قال عنها عندما قيل له أنت تعلمت في الأزهر”.

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