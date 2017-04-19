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كوريا الشمالية تعرض فيديو زائفا لصواريخ تنفجر في أمريكا
احتفالات عسكرية فى كوريا الشمالية فى الذكرى المئوية لتأسيسها3

خلال عيد ميلاد مؤسس الدولة

كوريا الشمالية تعرض فيديو زائفا لصواريخ تنفجر في أمريكا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:16 ص
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أقامت كوريا الشمالية عرضا غنائيا للاحتفال بعيد ميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونج والذي اختتم بفيديو زائف عن صواريخ تحول الولايات المتحدة إلى قطع من اللهب وسط هتافات من الحاضرين وابتسامات من الزعيم الحالي كيم جونج أون.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي لقطات للعرض الغنائي الذي حضره كيم جونج أون حفيد كيم الأكبر يوم الأحد والذي جاء بعد عرض عسكري ضخم في بيونجيانج والذي جاء أيضا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونج الخامس بعد المئة.

وأعقب العرض الغنائي لقطات لتجربة صاروخية أجريت في فبراير شباط والتي واكبها في الفيديو أيضا إطلاق صواريخ أخرى إلى السماء تجتاز المحيط الهادي وتنفجر في الولايات المتحدة لتتحول إلى كرات عملاقة من اللهب.

وانتهى الفيديو بصورة للعلم الأمريكي وهو محترق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة “عندما انتهى العرض دخل كل المشاركون فيه وفي العرض العسكري في نوبة حماسية من هتافات التأييد والاستحسان.”

وأظهرت اللقطات التلفزيونية الزعيم كيم وهو يبتسم ويلوح.

وقالت كوريا الشمالية في فبراير شباط إنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية من متوسط إلى طويل المدى من نوع بوكجوكسونج 2 .

وخلال العرض العسكري يوم السبت عرضت كوريا الشمالية ما بدا أنها صواريخ باليتسية جديدة عابرة للقارات. وأجرت في اليوم التالي تجربة صاروخية فاشلة لاقت انتقادات دولية.

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