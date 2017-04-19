من هو منفذ عملية إطلاق النار العشوائي في كاليفورنيا ؟

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح آخر في إطلاق ناري عشوائي، أمس الثلاثاء، نفذه شخص يدعى “كوري علي محمد” في مدينة فريزنو في وسط كاليفورنيا.

وذكرت السلطات الأمنية أنها اعتقلت المعني بالأمر بعد وقت قصير من تنفيذه العملية وأنها تحقق في الحادث باعتباره جريمة من جرائم الكراهية، مضيفة أن عمليات القتل “لا علاقة لها بالإرهاب”.

وقال قائد شرطة فريزنو جيري داير للصحفيين، إن محمد صاح بعبارة “الله أكبر” خلال عملية توقيفه.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كوري علي محمد، 39 عاما، ناشط في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأعرب سابقا عن عدم إعجابه بذوي البشرة البيضاء.

محمد هو مغني راب ويستخدم أيضا اسم “بلاك جيزيس” أو “اليسوع الأسود”، كما أنه يعرض ألبومه المكون من 12 عنوانا للبيع على موقع أمازون.

وقال والده، فنسنت تايلور، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنه سعيد باعتقال ابنه، مضيفا “أتمنى أن تأخذ الشرطة بجدية كل ما سيرويه كوري”.

ولمحمد سجل إجرامي يتضمن مخالفات متعلقة بحمل السلاح والمخدرات والتهديدات الإرهابية، كما أنه كان متشردا في بعض الفترات ومرتبطا بالعصابات.

وحدث إطلاق النار، في حدود الساعة 10:45 صباحا، في أربعة أماكن متفرقة في وسط المدينة، حيث تم إطلاق 16 رشقا ناريا في وقت قصير.