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اليوم.. استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر
ريهام سعيد

اليوم.. استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:11 ص
متابعات

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف أكتوبر المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر استئناف ريهام سعيد على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة.

كان عاصم قنديل محامي الممثلة زينة، قدم بلاغًا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري رئيس تحرير وشوشة، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج “صبايا الخير”، على قناة النهار، قائلًا في بلاغه: “إن ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيًا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها”.

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