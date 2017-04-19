تعرض الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني برنامجها على مجلس النواب والمستشارين؛ للحصول علي موافقته علي البرنامج، وذلك استكمالا للإجراءات الدستورية بعد إعلانها وتعيين أعضائها من جانب العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ومن المقرر أن يقدم ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع ذاته تقريرا حول مستجدات قضية الصحراء.

ويتوجه العثماني مساء اليوم ذاته إلى مقر البرلمان لتقديم برنامج حكومته، خلال جلسة عامة مشتركة يعقدها مجلسا النواب والمستشارين.

ويأتي انعقاد مجلس الحكومة برئاسة العثماني، وعرض برنامج حكومته على البرلمان في ظل استمرار الجدل والخلاف بين عدد من قياديي وأعضاء حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ورئيس الحكومة المنتمي للحزب ذاته، حول طريقة إدارته لمفاوضات تشكيل الحكومة، والتنازلات التي قدمها بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، والتي أثارت غضب الكثيرين داخل الحزب، لا سيما أن القطاعات الوزارية المهمة كانت من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يحصل سوى على 37 مقعدا في الانتخابات التشريعية، مقابل 125 مقعدا للعدالة والتنمية. وكان العثماني قد دافع عن التركيبة التي خرجت بها حكومته وموقع حزبه فيها، وقال في أول لقاء عقده مع برلمانيي الحزب نهاية الأسبوع الماضي إن «الموقع الذي ناله حزب العدالة والتنمية في الحكومة هو انتصار للحزب في ظل السياق السياسي الموجود»، كما عد مجرد محافظة الحزب على رئاسة الحكومة والقطاعات التي كانت لديه «انتصارا».

وتعهد العثماني بأن يتضمن برنامجه الحكومي مواصلة الإصلاحات التي بدأتها حكومة عبد الإله ابن كيران، بما في ذلك إصلاح صندوق المقاصة المخصص لدعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية، نافيا أن تكون الأطراف المشكّلة للحكومة الحالية قد طالبت بالتراجع عن إصلاح المقاصة. كما بدد العثماني مخاوف أعضاء الحزب، الذين يتوجس بعضهم من استمراره في تقديم التنازلات، مشددا على أنه بصفته رئيسا للحكومة، “لن يسمح أو يفرط في القرار الذي يملكه سياسيا ودستوريا”.