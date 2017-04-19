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الأربعاء 19 ابريل 2017 07:37 صباحاً
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شريف إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة.. اليوم
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

شريف إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة.. اليوم

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:37 ص

يعقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي لبحث ومتابعة عدد من الملفات المهمة من بينها توفير السلع الأساسية قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون سوق المال.

ويناقش إسماعيل تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي الغير مصرفي، بحيث يكون محركا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

كما يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين وتخصيص أراض لبعض المحافظات للمنفعة العامة، وكذلك أيضا توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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