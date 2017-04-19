تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس والشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان “السيسى يدعو إلى المصالحة الوطنية بالعراق” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية فى العراق وإطفاء محاولات الفتنة والانقسام المذهبى والطائفى، مؤكدا أهمية تكاتف جميع طوائف المجتمع العراقى، لتحقيق مصالحة وطنية، تقطع الطريق على دعوات الفرقة، وذلك خلال استقباله، أمس، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى العراقى.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسى رحب بعمار الحكيم، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، مبينا حرص مصر على الوقوف بجانب العراق وجيشه، ودعمها وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ومساندتها جهود استعادة الاستقرار، ودحر التطرف والإرهاب بهذا البلد العربى الشقيق.

من جانبه، أعرب عمار الحكيم عن شكره وتقديره لمواقف مصر الداعمة للعراق، ومحورية دورها باعتبارها ركيزة أساسية للأمن، وداعمةً لوحدة الصف العربى، وقدم التعزية للرئيس فى ضحايا تفجيرى كنيستى طنطا والإسكندرية، لافتا إلى إدانة بلاده جميع الأعمال الإرهابية ضد الأبرياء.

وأضاف علاء يوسف أن الحكيم استعرض آخر التطورات على الساحة العراقية، والمساعى الحالية لتحقيق مصالحة وطنية، منوها بجهود القوات المسلحة العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابى، وعزم بلاده القضاء على الإرهاب، ليتمكن النازحون واللاجئون من العودة إلى بيوتهم، وإفساح الطريق أمام إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء سامح شكرى وزير الخارجية وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب العراقى عدد من أعضاء مجلس النواب وسفير العراق بالقاهرة.

أما صحيفة “الجمهورية” فذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن وزير المالية عرض، خلال الاجتماع، تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المالية حيث أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي سواء في البورصة أو في أدوات الدين الحكومي أو السندات الدولية، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

كما أكد وزير المالية أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017 - 2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2016 - 2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل 2017 - 2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع تطرق إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد، خلال الاجتماع، ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه، كما شدد على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم ومواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.

وعن اجتماعه أمس برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة جهود الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات، وإنجاز المشروعات الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري والنهوض بقطاع النقل في أسرع وقت وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري، والتأكد من تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في خدمة النقل والمواصلات للمواطنين، حيث تطرق وزير النقل إلى تطورات العمل في مشروعات الكباري الجديدة الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، ومنها البحيرة والقليوبية والشرقية وبني سويف وسوهاج، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لعدد من محاور الطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير النقل استعرض، خلال الاجتماع أيضاً، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمة مرفق السكك الحديدية، مشيراً إلى قيام الوزارة في الوقت الحالي بعدد من الخطوات لتحسين الخدمة تشمل تطوير عربات الركاب والارتقاء بمستوى النظافة والإضاءة داخل القطارات والمحطات، وصيانة اسطول جرارات الركاب والبضائع وإحلاله، فضلاً عن زيادة منافذ حجز التذاكر وإطلاق خدمة الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت، مؤكداً أن هذه الخطوات تتم وفقاً لجدول زمني مُحدد بحيث يشعر المواطن بالتحسن في أقرب وقت.

وأوضحت “الأخبار” أن الدكتور هشام عرفات عرض، خلال الاجتماع، كذلك التصور المقترح لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالشبكة القومية للسكك الحديدية، كما استعرض خطط تطوير ترام الإسكندرية، مشيراً إلى ما ستشمله من مضاعفة القدرة الاستيعابية للترام، وتقليص مدة الرحلة إلى النصف، وتحسين الخدمة للركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام، منوهاً بحرص الوزارة على الحفاظ على الطابع التاريخي لترام الإسكندرية الذي يُعد من أقدم الخطوط في أفريقيا.

وفي صفحتها الأولى أيضا وتحت عنوان “مقتل إرهابى وضبط متهم جديد فى خلية تفجير الكنيستين” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن إرهابيا لقي مصرعه، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة المسكن المختبئ به فى دمياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة ضابطى شرطة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة الآلية داخل شقته، وكشفت التحريات عن أن الإرهابى القتيل زرع عبوة ناسفة داخل السوق العمومية، بمنطقة رأس البر منذ أسبوعين، قبل أن ينجح خبراء المفرقعات فى تفكيكها، وتولت النيابة التحقيق .

من ناحية أخرى، نجحت قوات الأمن بقنا فى ضبط أحد المتهمين فى الخلية الإرهابية المتهمة بتفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا، بعد تعقبه وإلقاء القبض عليه بمسقط راْسه.

وقالت مصادر أمنية لـ «الأهرام» إن المتهم يدعى على محمود محمد حسن، مقيم بناحية الشويخات، وتم ترحيله للقاهرة ليصل عدد المتهمين المضبوطين فى الخلية الإرهابية إلى 4 حتى الآن، بينما تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط باقى الهاربين.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى دعت إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فى 8 يونيو القادم، فى إعلان مفاجئ من أمام مقر رئاسة الحكومة فى لندن بعد ثلاثة أسابيع، على إطلاق إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبى، ويفترض أن تحصل ماى على موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين لتتمكن من تنظيم الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن ماى قولها إن الحكومة لديها الخطة المناسبة، للتفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإنها بحاجة إلى وحدة سياسية فى لندن، موضحة أن الانتخابات هى أفضل طريقة لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة، داعية المعارضة إلى الموافقة على هذا الإجراء.

ومن غير المألوف أن يدلى القادة البريطانيون بتصريحات خارج مبنى 10 داوننج ستريت، لكنهم يقدمون على هذه الخطوة فى حال وجود إعلان مهم، وارتفع الجنيه الإسترلينى أمام الدولار بعد أن أدلت رئيسة الوزراء بتصريحها المفاجئ.

وتحت عنوان “إعادة إحياء مشروع البتلو لخفض أسعار اللحوم بالأسواق” ذكرت صحيفة “الأخبار” أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعادت إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي، بهدف دعم المربين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر.. وأكد د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إحياء المشروع يأتي، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، والنهوض بها، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلاً عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

وأوضحت د.مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن تشكيل مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، برئاستها، يعتبر إشارة البدء للعمل على إعادة تحريك عجلة نشاط المشروع، ووضع آليات التنفيذ والأسس والقواعد المنظمة له.

وقالت إنه سيتم منح قروض للمربين بفائدة متناقصة تبلغ 5%، شاملة المصاريف الإدارية، بحيث يكون أجل القرض بحد أقصي سنة واحدة، دون النظر إلى عدد دورات التسمين، لافتة إلى أن هذا القرض يستفيد منه صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين لتسمين عجول البتلو.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرقابة الإدارية شنت أمس حملات مفاجئة على أكثر من ١١٥ شركة سياحة بالقاهرة و٧ محافظات واكتشفت مخالفات بالجملة في بعض المحافظات، منها وجود عملات أجنبية في خزائن بعضها، دون وجود مستندات خاصة بها، والاستعانة بموظفين غير مقيدين في سجلات الوزارة وعدم وجود إيصالات استلام وتوريد المبالغ المالية في شركات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحملات،تضمنت التأكد من وجود لافتة باسم الشركة المعتمدة من الوزارة معلقة على المبنى المتواجد به مقرها، والتأكد من التزام الشركة بإبراز الرخصة بمكان ظاهر بمدخل الشركة، وتواجد المدير المسئول، وإثبات بيان وصورة من الإعلانات عن نشاط الشركة المعلقة على الحوائط داخل الشركة أو خارجها، وحصر موظفي الشركة والتأكد من قيدهم بسجلات وزارة السياحة، وحمل كارنيهات غرفة الشركات السياحية.

وتحت عنوان “كبار العلماء: العبث بالأزهر تدمير لحاضر مصر وتاريخها” ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن هيئة كبار علماء الأزهر أصدرت بياناً عقب جلستها الدورية برئاسة د.أحمد الطيب شيخ الأزهر تقدمت خلاله بخالص التعازي للأخوة الأقباط والشعب المصري في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وحدة المصريين وتماسكهم قبل أن يستهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأعلن كبار العلماء، وقوف الأزهر الشريف إلى جانب الكنيسة المصرية في وجه كل من يعتدي عليها أو يمسها بسوء، كما تؤكد الهيئة أن الشعب المصري قادر بصموده مع مؤسسات الدولة المصرية على دحر قوى التطرف والإرهاب التي فشلت كل مخططاتها الخبيثة في النيل من صمودها ومن وحدة نسيجهم الوطني.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن مناهج التعليم في الأزهر القديم والحديث هي وحدها الكفيلة بتعليم الفكر الإسلامي الصحيح الذي ينشر السلام والاستقرار بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم.

وندد كبار علماء الأزهر بالهجوم على الأزهر، مؤكدين أن العبث به عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها مطمئنين المصريين جميعاً والمسلمين كافة حول العالم بأن الأزهر قائم على تحقيق رسالته وتبليغ أمانة الدين والعلم للناس كافة.

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت “الجمهورية” أن د. خالد العناني وزير الآثار أعلن اكتشاف مقبرة مستشار المدينة “أوسر حات” على أيدي بعثة مصرية والتي تعود للأسرة ال 18 بالدولة القديمة بمنطقة دراع أبوالنجا بالبر الغربي بالأقصر بحضور د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية ود. محمد بدر محافظ الأقصر والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران ود. محمد عبدالعزيز مدير منطقة آثار الأقصر والقيادات الأثرية بالمنطقة.

وقال الوزير إنه أعطى إشارة البدء للعمل في المنطقة أوائل العام حيث أسفرت أعمال البعثة عن هذا الكشف الأثري المهم والذي يعود للأسرة ال 18 وتم خلال العمل رفع 450 متراً من الرديم الذي كان يغطي الموقع.

وأشار إلى أن المقبرة الجديدة تضم فناء وصالة مستعرضة وأخرى طولية تنتهي ببئر بعمق 7 أمتار وأنه تم استخدام هذه المقبرة في عصر الأسرة ال 21 التي اشتهرت بأنها فترة لصوص المقابر.

وأضاف أنه تم العثور على 6 توابيت ومومياتين و1050 تمثال أوشابتي بعضها من التراكوتا في حالة جيدة جداً من الحفظ.