تستمع الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني في إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية أحداث الطالبية.

ووجهت نيابة الجيزة للمتهمين في القضية، عدة اتهامات منها أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، حاملين أسلحة وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ورجال الشرطة وحيازة المفرقعات واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات العامة.