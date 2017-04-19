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قنصل مصر العام بالسودان يناشد وسائل الاعلام تحري الدقة فيما يتم نشره
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قنصل مصر العام بالسودان يناشد وسائل الاعلام تحري الدقة فيما يتم نشره

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:00 ص
أ ش أ

أكد المستشار وئام سويلم قنصل مصر العام بالسودان، أهمية العلاقات المصرية السودانية على كافة المحاور، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلى مختلف المستويات بين البلدين، لافتا إلى امتداد الروابط التي تجمع الشعبين المصري والسوداني .

وشدد القنصل العام،في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم،على الإلمام التام بمقتضيات وحدود العمل الدبلوماسي، المتعلق باحترام الدولة المضيفة، قيادة وحكومة وشعباً، والتي تعد قيماً راسخة لدى الدبلوماسية المصرية في تعاملاتها، وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها في هذا الصدد.

وناشد سويلم، وسائل الإعلام والمسئولين عن مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، لاسيما المنسوب للمسئولين في البلدين، مؤكداً على متانة ورسوخ العلاقات بين مصر والسودان .

وحث القنصل العام، وسائل الإعلام في البلدين على قطع الطريق أمام كل من يحاول نشر أخبار كاذبة تسئ للعلاقات، وتضرب الفتنة بين البلدين وشعبيهما.

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