يلتقي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نيك إيريز، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض رؤساء اللجان النوعية.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن لقاء “إيريز”، برئيس البرلمان ورؤساء بعض اللجان النوعية والهيئات البرلمانية يأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا للولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر، ضمن زيارته الواسعة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد “عامر” في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الزيارة تأتي في إطار تقوية الروابط بين البلدين، ومتابعة آفاق العلاقة الاستراتيجية والتعاون المثمر.