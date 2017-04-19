قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي وصل إلى الرياض اليوم، إنه يجب وضع حد للصواريخ الإيرانية، التي يطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية.

وشدد ماتيس، الذي يقوم بأول زيارة للسعودية منذ توليه منصبه، على ضرورة إيجاد حل سياسي من خلال المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب “المستمرة منذ وقت طويل” ولاسيما في “ظل عدد الأبرياء الذين يلقون حتفهم داخل اليمن”.

ولم يتطرق ماتيس إلى طبيعة الدعم الإضافي الذي قد تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية، لكنه أشار إلى أنه يتطلع لتوثيق وتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين خلال الزيارة.

ومن المنتظر أن يلتقي ماتيس مع مسئولين سعوديين على رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي للسعودية في إطارِ جولة إقليمية تشمل مصر وقطر وإسرائيل، في جولة تعكس توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب خاصة في المعركة ضد تنظيم “داعش”، التي قد تكون في أولوياتها استخدام المزيد من القوة العسكرية مقارنة بالإدارة الأمريكية السابقة.