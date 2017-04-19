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الأربعاء 19 ابريل 2017 07:33 صباحاً
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اليوم .. مميش يفتتح المؤتمر الطبي الرابع للقلب
الفريق مهاب مميش

اليوم .. مميش يفتتح المؤتمر الطبي الرابع للقلب

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:33 ص
أ ش أ

يفتتح رئيس هيئة قناة السويس الفريق “مهاب مميش”، المؤتمر الطبي الرابع للقلب، الذي تقيمه مستشفيات هيئة قناة السويس، بمشاركة عدد كبير من أساتذة القلب في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر فعالياته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حتى 21 أبريل الجاري.

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