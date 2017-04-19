تبدأ جولة الإعادة على مقعد دائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية، بين كل من الشيخ صبري عبادة خليل مستشار وزارة الأوقاف مرشح حزب حماة الوطن ، والدكتور محمد عبد الهادي سليم حبيب مرشح مستقل طبيب بشري ، وتجري الانتخابات في هذه الدائرة بعد أن خلا مقعدها بتعيين الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.