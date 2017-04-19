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الأربعاء 19 ابريل 2017 07:32 صباحاً
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اليوم .. جولة الإعادة على مقعد دائرة أبوكبير بالشرقية
انتخابات برلمان 2015 ـ تصويت

اليوم .. جولة الإعادة على مقعد دائرة أبوكبير بالشرقية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:32 ص
أ ش أ

تبدأ جولة الإعادة على مقعد دائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية، بين كل من الشيخ صبري عبادة خليل مستشار وزارة الأوقاف مرشح حزب حماة الوطن ، والدكتور محمد عبد الهادي سليم حبيب مرشح مستقل طبيب بشري ، وتجري الانتخابات في هذه الدائرة بعد أن خلا مقعدها بتعيين الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

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