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اليوم .. الهيئة الوطنية للصحافة تعقد أولي اجتماعاتها
المجلس اﻻعلى للصحافة‎

اليوم .. الهيئة الوطنية للصحافة تعقد أولي اجتماعاتها

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:30 ص
أ ش أ

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أولي اجتماعاتها الرسمية بمقر المجلس الأعلى للصحافة؛ للإعلان عن تشكيل هيئة المكتب الذي يضم الرئيس والوكيلين والأمين العام ، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تشكيل هيئة المكتب وبعض اللجان الدائمة والمؤقتة.

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