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اليوم .. غادة والي تفتتح الدورة 58 لمعرض الأسر المنتجة
غادة والي وزيرة التضامن‎

اليوم .. غادة والي تفتتح الدورة 58 لمعرض الأسر المنتجة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:28 ص
أ ش أ

تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي الدورة 58 لمعرض الأسر المنتجة (ديارنا) بقاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر، ويتم تنظيم المعرض بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي، ومن المقرر أن يستمر حتى ٣٠ أبريل الجاري.

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