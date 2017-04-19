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اليوم .. شكري يستقبل وزير خارجية اثيوبيا
سامح شكري‎

اليوم .. شكري يستقبل وزير خارجية اثيوبيا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:27 ص
أ ش أ

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، بقصر التحرير، وزير خارجية أثيوبيا ووركنيه جيبيهو، حيث تتركز مباحثاتهما حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما بالإضافة لملف مياه النيل، وعقب اللقاء يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا .

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