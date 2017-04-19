ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصريةالأربعاء، 19 ابريل 2017 06:08 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|البنك المصرى الخليجى
|18.07
|18.17
|5 أيام
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|18.07
|18.17
|6 أيام
|بنك مصر إيران التنمية
|18.05
|18.15
|21 ساعة
|بنك بلوم
|18.05
|18.15
|7 أيام
|المصرف المتحد
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|بنك التعمير والإسكان
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|البنك العربى
|18.05
|18.15
|5 أيام
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.05
|18.15
|7 أيام
|كريدى أجريكول
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.05
|18.15
|21 ساعة
|بنك قناة السويس
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|اتش اس بى سى HSBC
|18.05
|18.20
|7 أيام
|بنك البركة
|18.05
|18.15
|7 أيام
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|بنك القاهرة
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|البنك المركزى المصرى
|18.03
|18.13
|15 ساعة
|بنك الإسكندرية
|18.00
|18.10
|7 أيام
|بنك فيصل الإسلامى
|18.00
|18.10
|4 أسابيع
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.00
|18.10
|أسبوعين
|بنك عودة
|18.00
|18.10
|أسبوع واحد
|البنك الأهلى اليونانى
|18.00
|18.10
|أسبوع واحد
|البنك الأهلي المصري
|17.95
|18.05
|أسبوعين
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|17.95
|18.05
|أسبوعين
|بنك مصر
|17.95
|18.05
|أسبوعين
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