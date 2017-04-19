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الأربعاء 19 ابريل 2017 06:08 صباحاً
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ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:08 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 5 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 6 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 21 ساعة
بنك بلوم 18.05 18.15 7 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك العربى 18.05 18.15 5 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 7 أيام
كريدى أجريكول 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 21 ساعة
بنك قناة السويس 18.05 18.15 أسبوع واحد
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 7 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 7 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 15 ساعة
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 7 أيام
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 أسبوعين
بنك عودة 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 أسبوعين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 أسبوعين
بنك مصر 17.95 18.05 أسبوعين
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