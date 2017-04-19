ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك المصريةالأربعاء، 19 ابريل 2017 05:56 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|البنك المصرى الخليجى
|4.82
|4.85
|16 ساعة
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|4.81
|4.84
|21 ساعة
|بنك بلوم
|4.81
|4.84
|13 دقيقة
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|4.81
|4.84
|21 ساعة
|بنك قناة السويس
|4.81
|4.84
|21 ساعة
|البنك العربى
|4.81
|4.84
|17 ساعة
|اتش اس بى سى HSBC
|4.81
|4.85
|أسبوع واحد
|البنك المركزى المصرى
|4.81
|4.84
|15 ساعة
|بنك عودة
|4.80
|4.83
|أسبوع واحد
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|4.80
|4.85
|6 أيام
|بنك القاهرة
|4.79
|4.84
|أسبوع واحد
|المصرف المتحد
|4.79
|4.84
|أسبوع واحد
|كريدى أجريكول
|4.79
|4.84
|15 ساعة
|بنك مصر
|4.79
|4.81
|16 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|4.79
|4.81
|أسبوع واحد
|بنك الإسكندرية
|4.78
|4.83
|15 ساعة
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|4.78
|4.82
|6 أيام
|بنك فيصل الإسلامى
|4.77
|4.85
|3 أسابيع
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|4.77
|4.83
|أسبوعين
|البنك الأهلى اليونانى
|4.75
|4.81
|20 ساعة
|بنك مصر إيران التنمية
|4.70
|4.87
|20 ساعة
|بنك البركة
|4.67
|4.88
|33 دقيقة
|بنك التعمير والإسكان
|4.10
|5.00
|شهر واحد
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