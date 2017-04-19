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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:56 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 16 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 21 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 13 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
بنك قناة السويس 4.81 4.84 21 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 17 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
بنك عودة 4.80 4.83 أسبوع واحد
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 6 أيام
بنك القاهرة 4.79 4.84 أسبوع واحد
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوع واحد
كريدى أجريكول 4.79 4.84 15 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 16 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 أسبوع واحد
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 15 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 6 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 3 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 4.75 4.81 20 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 33 دقيقة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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