أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه تم القبض على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًا في البحيرة بعد ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والعبوات ومواد تصنيع المتفجرات بإحدى المزارع في منطقة الدلنجات، مشيرًا إلى أن ملاك تلك المزرعة كوادر إخوانية معروفة للجميع.

وقال في حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد”، إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من معلومات وأدلة مادية كافية لإدانة تنظيم الإخوان، وكشف مدى تورطه في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في الفترة الماضية، مشددًا على أن ضبط مزرعة الدلجنات يؤصل لارتباط الإخوان بممارسة العنف.