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عبدالمنعم فؤاد: من يحاولون تشويه الأزهر مزيفون ومدلسون
عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالمنعم فؤاد ‎

عبدالمنعم فؤاد: من يحاولون تشويه الأزهر مزيفون ومدلسون

الأربعاء، 19 ابريل 2017 04:43 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر أن هناك حملة لتشويه الأزهر استنكرها جميع الناس، مشيرا إلى أن مناهج الأزهر هي من تراث العلماء الذين خدموا الدين الإسلامي وأن الذين يهاجمون مناهج الأزهر لم يقرأوها.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة  “إم بي سي مصر”: إن بيان هيئة علماء الأزهر بيان صادق، ووضع النقاط على الحروف، لافتا إلى أن من يحاولون تشويه الأزهر مزيفون ومدلسون.
وأكد أن الأزهر يتحدث عن حقائق ولا شأن له بأحد، متابعا أن من ينتقد مناهج الأزهر عليه تقديم الأدلة على صحة كلامه.

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