أكد الأنبا أنطونيوس راعي الكنيسة البطرسية وأمين عام مجلس الكنائس المصرية، أن الشباب الحالي اختلف كثيرًا عما قبل بسبب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى ما يستدعى الحوار معهم بشكل مقنع.

وقال خلالل حواره ببرنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc” مساء أمس الثلاثاء، أن التعليم فى مصر يحب أن ينقى من الشوائب والتى يمكن أن تخلق إرهابى فلا بد من تعليم التسامح فى كل الديانات.

وأوضح أمين عام مجلس الكنائس المصرية أن النظام القوى الذى يحتوى على الأنشطة يقوى العلاقات بين المسلمين والمسحيين بغض النظر عن تدينهم.