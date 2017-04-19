 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 04:37 صباحاً
روابط سريعة
هاني شاكر: غالبية الشعب يجري خلف أغاني الإغراء الجنسي
هاني شاكر

هاني شاكر: غالبية الشعب يجري خلف أغاني الإغراء الجنسي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:49 ص
كتب - متابعات

قال الفنان هاني شاكر، إن المسلسلات القديمة الهادفة مثل “رأفت الهجان من إنتاج التليفزيون المصري، لافتًا إلى غالبية الشعب المصري بيجري وراء الأغاني اللي فيها إغراء جسدي وإثارة للشهوات.
وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، أنه عنما ترك قطاع الإنتاج الساحة الفنية وإنتاج المسلسلات لبعض الأشخاص بغرض الإعلانات وجمع المال أصبحت مهزلة وألفاظ ليس لها علاقة بالدرما.
وشدد على أن “الفن مهم جدًا بالنسبة للشعب المصري لأنه يمثل مرآة المجتمع، والغناء الأن أصبح بالجسد وليس بالكلمة الحلوة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3