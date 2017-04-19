قال الفنان هاني شاكر، إن المسلسلات القديمة الهادفة مثل “رأفت الهجان من إنتاج التليفزيون المصري، لافتًا إلى غالبية الشعب المصري بيجري وراء الأغاني اللي فيها إغراء جسدي وإثارة للشهوات.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، أنه عنما ترك قطاع الإنتاج الساحة الفنية وإنتاج المسلسلات لبعض الأشخاص بغرض الإعلانات وجمع المال أصبحت مهزلة وألفاظ ليس لها علاقة بالدرما.

وشدد على أن “الفن مهم جدًا بالنسبة للشعب المصري لأنه يمثل مرآة المجتمع، والغناء الأن أصبح بالجسد وليس بالكلمة الحلوة”.