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برلماني مهاجما سما المصري: "أنا كشاب بحب أشوفك في مشاهد الرقص بتاعتك"
سما المصري

برلماني مهاجما سما المصري: "أنا كشاب بحب أشوفك في مشاهد الرقص بتاعتك"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:51 ص
كتب - متابعات

فتح خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، النار على الراقصة الاستعراضية سما المصري بسبب حديثها عن تقديم برنامج “ديني في رمضان”.
وطالب عضو مجلس النواب الفنانة الاستعراضية بالابتعاد عن الدين، ساخرًا: “أنا كشاب بحب أشوفك في مشاهد الرقص بتاعتك ولكن تقديمك برنامج ديني يفسد الصيام”.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، أنه تقدم بطلب إحاطة لوقف برنامج الراقصة الاستعراضية والذي تنوي تقديمه في شهر رمضان المقبل.

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