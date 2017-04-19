داعش يتراجع في بنغازي الليبية ويلجأ لتفجير الجسورالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:44 ص
كشفت مصادر في الجيش الليبي عن تفجير تنظيم “داعش” الإرهابي للجسر البحري الرابط لمنطقة الصابري مع شمال شرق مدينة بنغازي خشية تقدم الجيش الوطني الليبي عملياً لتحرير المنطقة الواقعة شمالي مدينة بنغازي، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقدم فيها التنظيم المتطرف على تفجير جسر بذات المنطقة خلال أبريل الجاري.
وكان قد سمع دوي انفجار عنيف هز مدينة بنغازي لم يعرف مصدره قبل أن يتضح أنه عملية لنسف جسر الصابري بواسطة متفجرات زرعت أسفله لمنع تقدم الجيش الوطني الليبي نحو آخر معاقل التنظيم المتطرف في بنغازي وليبيا، بحسب “سكاي نيوز”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري لـ “سكاي نيوز عربية ” بأن “داعش قام بتفجير الجسر في محاولة يائسة منه لمنع تقدم القوات المسلحة “.
ويعتبر حي الصابري شمال شرق بنغازي المعقل الأخير لداعش في بنغازي وليبيا ككل، حيث يتجاور الحي مع منطقة “سوق الحوت ” التي تحتلها ” القاعدة” وتتقاسم المنطقتان مع “داعش” المسيطر على الصابري.
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