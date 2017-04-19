أطلقت دار الحلم للنشر والتوزيع والترجمة، مشروعها لترجمة الروايات والكتب التراثية، حيث تطرح خلال الصيف المقبل، رواية “الفنار” للكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف، والتي يترجمها للعربية شادي تودري.

وتعد رواية “الفنار” إحدى علامات الحداثة الروائية في القرن العشرين، بجانب أنها من أهم أعمال الكاتبة البريطانية فريجينيا وولف، مؤسسة “تيار الوعي” في الرواية العالمية، والرواية لا تدور في فلك الأحداث الخارجية، بقدر ما تغوص في العالم الداخلي غير المعلن، فتدور وراء جذور عملية الإدراك والوعي والنظر إلى العالم، وما يؤسس للعلاقات الإنسانية المتبادلة، فتهتم بتعرية الداخل الإنساني، بكل هشاشته وإحباطاته، ورغباته الصغيرة وانكساراته، بجانب عرض لكل الأسى والعجز الإنساني عن الخروج من الدوائر المغلقة كسجن أو حلبة صراع.

وقال صاحب دار الحلم للنشر والتوزيع والترجمة إسلام فتحي: إن مشروع الترجمة جاء نتيجة ندرة الأعمال المترجمة في سوق الكتاب المصري، مما يضطر الناشرين من استيرادها من دور النشر العربية، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع سعر الكتاب المترجم على القارئ، مؤكدًا أن ترجمة رواية “الفنار” تأتي في إطار مشروع الدار للترجمة، القائم على ترجمة الأدب والكتب التراثية من لغات مختلفة.