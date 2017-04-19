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بركة ساكن يفوز بجائزة "سين" الأدبية بسويسرا
عبد العزيز بركة ساكن

بركة ساكن يفوز بجائزة "سين" الأدبية بسويسرا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:35 ص
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فاز الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن بجائزة “سين” الأدبية في نسختها للعام ،2017 وذلك عن روايته “مسيح دارفور” التي ظهرت ترجمتها في العام 2016 عن دار “زولما” للنشر بباريس.

وسيتم تسليم الروائي السوداني جائزته يوم 29 إبريل الجاري بمعرض جنيف الدولي للكتاب والطباعة.

وتنقل الرواية الأحداث السياسية في إقليم دارفور وتربط بين ماضي الإقليم وحاضره عبر عدة شخصيات رئيسة يسير معها الكاتب ويحكي تاريخها، والذي يشكل بشكل أو باخر تاريخ هذه المنطقة وبين الحاضر والماضي ، التاريخ والواقع والمستقبل.

عبد العزيز بركة ساكن واحد من أهم الروائيين السودانيين وله عددا من الروايات المتميزة منها “الجنقو مسامير الأرض” التي حازت على جائزة الطيب صالح للرواية، و”امراة من كمبو كديس” و”مخلية الخندريس” و “العاشق-البدوي” وموسيقي العظام” و “الرجل الخراب” وهي آخر أعماله.

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