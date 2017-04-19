يدشن غداً الخميس، السفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كيربيتشنكو، واللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، نيابة عن محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبدالحميد، تمثالًا لشاعر روسيا الأكبر، ألكسندر بوشكين، وذلك بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية، وبحضور إلكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي.

وذكر بيان وزعه المركز الثقافي الروسي، أن هذا التمثال يعد إهداءً من المركز الثقافي الروسي، والفنان الدكتور أسامة السروي، صانع التمثال لمحافظة القاهرة، بمناسبة اليوبيل الـ 60 على تأسيس المركز الثقافي الروسي.

وأضاف أن الشاعر الروسي بوشكين، اتجه إلى ثقافة الشرق العربي وروحانياته في عديد من مؤلفاته، فقد تنقل بين حكايات الليالي في قصيدة “روسلان ولودميلا”، حيث حكت له شهرزاد عن ذلك العالم السحري، بجانب بحثه عن العلاقة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم في شخصية هارون الرشيد، واتجه إلى القرآن الكريم في قصيدة “محاكاة القرآن”، بحثًا عن القيم الأخلاقية. كما كتب قصائد من “الوحي العربي”، “لما هي حزينة كليوباترا” وقصيدة “الرسول” وغيرها من مؤلفاته التي استوحت الشرق العربي الإسلامي.