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نبيلة مكرم: كلنا في مجلس الوزراء نعمل لصالح المواطن
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

نبيلة مكرم: كلنا في مجلس الوزراء نعمل لصالح المواطن

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:39 ص
كتب - متابعات

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شخصية هادئة، وهدوئه يساهم في حل الخلافات بين الوزراء.

وقالت في حوارها ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”، الفضائية، “كلنا في مجلس الوزراء نعمل لصالح المواطن ورئيس الوزراء ديمقراطي وهادئ جدًا”.

وأردفت وزيرة الهجرة: “كل واحد من حقه طرح وجهة نظره، وعندما نختلف في موضوع معين نلجأ للتصويت”.

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