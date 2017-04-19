أكد اللواء طلعت موسى، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تصريحات أحمد عسيري، المتحدث باسم عملية “عاصفة الحزم” عن عرض مصر إرسال 40 ألف جندي للحرب في اليمن هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة LTC الفضائية، إن “عسيري” صحح هذه المعلومة في تصريحات جديدة اليوم وأوضح أنه كان يتحدث عن أن العرض المصري كان لتشكيل القوة العربية المشتركة خلال مناقشات بالجامعة العربية.