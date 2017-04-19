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مرتضى منصور: "أنا راجل بتاع ربنا"
مرتضى منصور

مرتضى منصور: "أنا راجل بتاع ربنا"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:18 ص
كتب - متابعات

أكد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب،  أنه “راجل بتاع ربنا، والتزمت في الصلاة من 10 سنين، وعمرى ماشربت خمر ولا زنيت، وأنا مش رئيس نادي طرطور”.

وتابع في حواره ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، أنه يمنع دخول أي شاب شعره طويل مثل الفتيات، أو فتاة ترتدي ملابس عارية، معقبًا: “أنا مبخفش غير من ربنا”.

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