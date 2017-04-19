كشف الكاتب والروائى الليبى هشام مطر كواليس كتابة روايته “العودة” الحائزة على جائزة “البوليتزر” الأمريكية المرموقة لعام 2017، موضحا أن فكرة الرواية جاءته إثر تلقيه طلبا من مجلة “نيويوركر” الأمريكية للكتابة عن عودته إلى بلاده بعد أكثر من 3 عقود قضاها فى الخارج، غير أنه لم يبد أى رد، ظنا منه حينها أن حياته ككاتب قد توقفت.

وقال مطر فى مقابلة مع مجلة “إنترناتسيونالى” الإيطالية الأسبوعية بعد فوزه بالجائزة إن “مجلة نيويوركر كانت قد طلبت منه كتابة جزء عن عودته إلى بلاده ليبيا، ولكنه لم يكن يعلم ماذا يفعل فى هذا الأمر، ذلك أنه حين عاد إلى ليبيا كان قد توقف عن الكتابة لمدة ثلاثة شهور”.

وأضاف مطر وفق صحيفة “الشروق”: “لم أكتب ولا حتى خطابا.. لم أكتب شيئا.. كنت مقتنعا بأن حياتى ككاتب قد انتهت.. ولكن بعد طلب المجلة منى الكتابة، أخذت بعد ذلك أول جملتين من أفكارى، هما أيضا أول جملتين من كتابى “العودة”.. ببساطة شديدة أنه سجل يتحدث عنى.. مع من أكون وفى أى وقت؟..لا شىء آخر”.

وتابع: “ثم فكرت: كيف ستكون الجملة القادمة؟ إنها المساحة التى يجب فيها أن تكون مخلصا للأحداث، ولكن فى نفس الوقت عليك أن تفسح الطريق للخيال، حتى تهب لهذه التفاصيل الحياة”.

وبسؤاله عن والده جاب الله مطر وما حدث له، قال الروائى الليبى إن “والدى كان قائدا لحركة منشقة فى ليبيا..كان يحلم بليبيا مختلفة جدا عن ليبيا القائمة، كانت رؤية مختلفة تماما عن الواقع، وبالتالى كان هناك صدام واضح بين رؤيته والواقع”.

وأضاف: “بعد عامين من اختفائه، تلقينا خطابا مكتوبا بخط يده من سجن أبو سالم، وهو سجن شهير جدا كانوا يعتقلون فيه السجناء السياسيين فى العاصمة طرابلس.. أطلقوا على الخطاب اسم (المحطة الأخيرة)”..، مشيرا إلى أن “الخطاب كان يحكى بالتفصيل ما حدث خلال 24 ساعة.. تحفظوا على منزله ووضعوه فى طائرة متجهة إلى طرابلس”.

وعن شعوره بعد عودته إلى ليبيا عام 2011، قال مطر: “تجربتى (العودة) هى نوع من عدم اليقين، قادنى إلى أن أسأل نفسى، هل من الممكن أن أعود لشىء ما؟..فى الحقيقة الضوء فى ليبيا رائع، كنت دائما على اعتقاد أن كل بحر مع أنه جميل، فهو نوع من الخيال..البحر الحقيقى الوحيد كان البحر المتوسط فى فترة طفولتى، لا يوجد بحر غيره بالنسبة لى”.