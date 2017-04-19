هشام مطر: مجلة أمريكية سبب كتابتي "العودة"الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:21 ص
كشف الكاتب والروائى الليبى هشام مطر كواليس كتابة روايته “العودة” الحائزة على جائزة “البوليتزر” الأمريكية المرموقة لعام 2017، موضحا أن فكرة الرواية جاءته إثر تلقيه طلبا من مجلة “نيويوركر” الأمريكية للكتابة عن عودته إلى بلاده بعد أكثر من 3 عقود قضاها فى الخارج، غير أنه لم يبد أى رد، ظنا منه حينها أن حياته ككاتب قد توقفت.
وقال مطر فى مقابلة مع مجلة “إنترناتسيونالى” الإيطالية الأسبوعية بعد فوزه بالجائزة إن “مجلة نيويوركر كانت قد طلبت منه كتابة جزء عن عودته إلى بلاده ليبيا، ولكنه لم يكن يعلم ماذا يفعل فى هذا الأمر، ذلك أنه حين عاد إلى ليبيا كان قد توقف عن الكتابة لمدة ثلاثة شهور”.
وأضاف مطر وفق صحيفة “الشروق”: “لم أكتب ولا حتى خطابا.. لم أكتب شيئا.. كنت مقتنعا بأن حياتى ككاتب قد انتهت.. ولكن بعد طلب المجلة منى الكتابة، أخذت بعد ذلك أول جملتين من أفكارى، هما أيضا أول جملتين من كتابى “العودة”.. ببساطة شديدة أنه سجل يتحدث عنى.. مع من أكون وفى أى وقت؟..لا شىء آخر”.
وتابع: “ثم فكرت: كيف ستكون الجملة القادمة؟ إنها المساحة التى يجب فيها أن تكون مخلصا للأحداث، ولكن فى نفس الوقت عليك أن تفسح الطريق للخيال، حتى تهب لهذه التفاصيل الحياة”.
وبسؤاله عن والده جاب الله مطر وما حدث له، قال الروائى الليبى إن “والدى كان قائدا لحركة منشقة فى ليبيا..كان يحلم بليبيا مختلفة جدا عن ليبيا القائمة، كانت رؤية مختلفة تماما عن الواقع، وبالتالى كان هناك صدام واضح بين رؤيته والواقع”.
وأضاف: “بعد عامين من اختفائه، تلقينا خطابا مكتوبا بخط يده من سجن أبو سالم، وهو سجن شهير جدا كانوا يعتقلون فيه السجناء السياسيين فى العاصمة طرابلس.. أطلقوا على الخطاب اسم (المحطة الأخيرة)”..، مشيرا إلى أن “الخطاب كان يحكى بالتفصيل ما حدث خلال 24 ساعة.. تحفظوا على منزله ووضعوه فى طائرة متجهة إلى طرابلس”.
وعن شعوره بعد عودته إلى ليبيا عام 2011، قال مطر: “تجربتى (العودة) هى نوع من عدم اليقين، قادنى إلى أن أسأل نفسى، هل من الممكن أن أعود لشىء ما؟..فى الحقيقة الضوء فى ليبيا رائع، كنت دائما على اعتقاد أن كل بحر مع أنه جميل، فهو نوع من الخيال..البحر الحقيقى الوحيد كان البحر المتوسط فى فترة طفولتى، لا يوجد بحر غيره بالنسبة لى”.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
وصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية
وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) ...Tue, 18 Apr 2017 11:38:40 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الشاي المثلج يزيد خطر الإصابة بالكوليرا - محيط
خلصت دراسة طبية إلى أن شرب الشاي المثلج أو مياه غير مغلية من مصدر للمياه بالقرب من المرحاض قد يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا. وتشير…Tue, 18 Apr 2017 11:29:33 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها «كوم» من التماثيل - محيطTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كوم - محيطTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT