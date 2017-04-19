نظمت هيئة دبي للثقافة النسخة التاسعة من معرض دبي الدولي للخط العربي، من 15 -30 أبريل . للاحتفاء بالتراث الاسلامي بمشاركة أكثر من 50 خطاطا يقدون أعمالا كلاسيكية وحديثة, بالاضافة الى ورش عمل للكبار والصغار,

وقالت الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية ومدير مكتب نائب رئيس دبي للثقافة ونائب رئيس لجنة معرض دبي الدولي للخط العربي لطيفة بن دميثان، أن هذا المعرض الذي يمثل ختام موسم دبي الفني 2017 يكتسب مكانة خاصة لدوره المهم في الحفاظ على التراث الإسلام الأمر الذي يترجم توجهات قيادتنا الرشيدة لجعل دبي عاصمة مزدهرة للاقتصاد الإسلامي.

وتم تنظيم 24 ورشة عمل ومحاضرة حول الخط العربي واستخداماته التقليدية والحديثة ومن أبرزها ورشة عمل أستوديو أبجد للتصميم بالتعاون مع كرستيان سركيس حول تخطيط الحرف العربي بينما سينظم الخطاط محمد جواد زاده ورشة عمل حول طريقة كتابة سورة الفاتحة بطرق مختلفة أما الخطاط محمد صفرباتي فسيقدم ورشة متميزة يستعرض خلالها تجربة كتابة القرآن الكريم برواية ورش في حين يتناول البروفيسور مصطفى أوغوردرمان في محاضرته تحولات وتطورات خط النستعليق لدى العثمانيين بالإضافة إلى محاضرة الخطاط خالد الجلاف الذي سيتحدث عن الأندلس والخط العربي.

ومن خلال ورشة العمل التي يشرف عليها طارق عتريسي يتعرف جمهور المعرض على تصميم الخط العربي في الأماكن العامة ونظرًا لانتشار خط الثلث العادي والجلي ستركز ورشة العمل التي يقيمها محمد يامان على هذا النوع من الخطوط على وجه التحديد. في حين تقدم الدكتورة نادين شاهين ورشة عمل حول تصميم الخط الطباعي العربي للمبتدئين.

بالاضافة الى جلسة حوارية بين محمد المر والأستاذ محمد أوزجاي حول الخط العربي إلى جانب جلسة نقاشية أخرى تتناول استخدام الخط في الأماكن العامة.