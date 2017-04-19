بشرى سارة للمعلمين.. دراسة زيادة الرواتب حتى 9 آلاف جنيهالأربعاء، 19 ابريل 2017 02:33 ص
أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس زيادة رواتب المعلمين لـ9 آلاف جنيه، بقانون التعليم قبل الجامعي الجديد.
وقالت في مداخلة هاتفية يبرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة “LTC”، أمس الثلاثاء، إن اللجنة تناقش الآن مسودة المشروع الذى لم يصل البرلمان بشكل رسمى حتى الآن، إلى جانب مقترح مقدم من نقابة المعلمين والذى تبناه أحد أعضاء اللجنة وتقدم به كمشروع قانون، لافته إلى أن المقترحين تم إعدادهما قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنية
ولفتت إلى أن الهدف من ذلك القانون توفير حياة كريمة للمعلمين، وإجباره على التدريس داخل المدرسة، والحد من الدروس الخصوصية، وتطبيق القانون بحزم، منوهة على أنهم قاموا بدراسة شاملة بلجنة التعليم، عن “خط الكفاية” للمعلمين، والحد الأدنى للمعلم، لتوفير مستوى معيشة مقبول، لافتة إلى أنه تم وضع مستويات للمعلم برواتبه، بداية من معلم براتب 3 ألاف كحد ادنى، والحد الأقصى للرواتب من 8 ألف لـ9 ألاف.
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