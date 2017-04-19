أكد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، أنه ليس لديه مشكلة مع النادي الأهلي علي الإطلاق، مؤكدا أن الأحمر لا يحتاج لمساعدة أحد وأنه يحترم النادي وكل المسؤولين فيه.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية، ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، إنه على استعداد لتقديم الاستقالة في الصباح وإجراء انتخابات في نادي الزمالك.

ولفت إلى أن هناك 4 مسؤولين في اتحاد الكرة يحددون مباريات نادي الزمالك على مزاجهم الشخصي.