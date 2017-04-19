"الأوقاف": من اعتدى على الكنائس كأنه اعتدى على المساجد

أكد الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، أن من يعتدي على الكنائس كأنه اعتدى على المساجد، ولا يمكن أبدا التحريض عليها ومن يفعل ذلك فهو مجرم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على شاشة LTC الفضائية، “لم أر لياسر برهامي فتاوى مثل هذه”، لافتا إلى أنه لا ينفي ولا يثبت ذلك.