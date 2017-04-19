حافظ أبو سعدة: كل جرائم التحريض أيًا كانت وسيلة النشر هي جريمة

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل جرائم التحريض، أيًا كانت وسيلة النشر، هي جريمة ومعاقب عليها.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، إن ذلك يشمل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وغيرها.

وشدد أبو سعدة على ضرورة وجود تشريعات تضمن عدم وجود تحريض على مواطنين، أو جرائم إرهاب، ولكن لا يجب المساس بقوانين الأحداث التي تعاقب الأطفال.