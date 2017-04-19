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المالية: الموازنة الجديدة تستهدف عجزا ما بين 8.5 و9.5%
وزارة المالية

المالية: الموازنة الجديدة تستهدف عجزا ما بين 8.5 و9.5%

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:09 ص
محيط

كشفت وزارة المالية، فى بيانها المالى التمهيدى لموازنة العام المالى 2017/ 2018، أن مشروع موازنة العام الجديد يتضمن عددًا من الإجراءات الرئيسية التى تم الاعتماد عليها لتحقيق العجز المستهدف والسيطرة عليه ما بين 8.5 و9.5%، وعدم السماح له بالتنامي مرة أخرى.

وذكر البيان التمهيدى المكوَّن من 20 صفحة أن قيمة الإجراءات الضريبية تبلغ 105 مليارات جنيه تمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ قيمة الإجراءات غير الضريبية نحو 22 مليار جنيه تمثل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أى أن جملة الزيادات التى ستتحقق فى الإيرادات نتيجة الإجراءات الضريبية وغير الضريبية معًا تُقدَّر بـ127 مليار جنيه تمثل 3.1% من الناتج المحلي.

وقال البيان إن الحكومة تسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات من خلال مشروع موازنة عام 2017/ 2018، مع التركيز على مواجهة التحديات بشكل متكامل، ومن أهمّها إصلاحات منظومة قطاع الطاقة واستكمال إجراءات ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه ومواجهة التهرب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية وتحسين مناخ الأعمال.

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