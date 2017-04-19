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الجيش الليبي يسيطر في الوقت الحالي على 85% من الأراضي
الجيش الليبي

الجيش الليبي يسيطر في الوقت الحالي على 85% من الأراضي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:39 ص
كتب - متابعات

أكد  العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي الوطني، أن هناك معارك بالمدفعية الثقيلة في مناطق محدودة بليبيا، موضحًا أن الجيش الليبي يسيطر في الوقت الحالي على 85%، من الأراضي ويتصدى للخارجين عن القانون والجماعات الإرهابية في مختلف المدن الليبية.
وقال المسماري، في حواره ببرنامج “حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون لايف”، إن هناك معارك مازالت مستمرة حتى الآن في بعض المناطق، ولن يصمت الجيش إلا بعد تطهير ليبيا بالكامل، لافتًا إلى أن بعض الدول فرضت تأشيرات على الليبيين بسبب العمليات الإرهابية التي تتم على الأرض، رغم أن أغلب المقاتلين في بنى غازي ليسوا من الليبيين بل من الجماعات الإرهابية من دول أخرى.

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