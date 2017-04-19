تتناول الكاتبة الدكتورة ليلى أبو المجد في سلسة الشعائر اليهودية والطقوس” الصادرة عن المكتب المصري للمطبوعات، الشعائر والطقوس التي يمارسها اليهود والتي تميزهم عن غيرهم من أتباع الديانات والعقائد الأخرى، كما تحاول أن ترصد تطور الشريعة اليهودية، والتأثيرات التي خضعت لها في مراحل تطورها. والجديد الذي تقدمه في هذه السلسة، والذي يميزها عن غيرها من الكتب أو الموسوعات التي تناولت هذا الموضوع من قبل أن هذه السلسة تتناول الشعائر اليهودية والطقوس من الناحية التشريعية ومن الناحية العملية أيضًا.

فهذه السلسة تستقي مادتها من مصادر التشريع اليهودي، وتتناول الشعيرة أو الطقس كما وردت في العهد القديم، ثم تعرض لما طرأ عليها من تطور في كتاب المشنا وشروح التلمود، ثم تناقش ما جاء عنها في كتاب تثنية الشريعة لموسى بن ميمون( 1135م/ 1204م) ، أي أنها تتبع الشعائر اليهودية منذ نشأتها، وتوضح لماذا فُرضت أو وضُعت؟ وما طرأ عليها من تطور في كل مصدر، وفي النهاية تعرض لكيفية ممارسة اليهود هذه الشعائر عمليًّأ في عصرنا الحالي.

تلبي هذه ” السلسلة الشعائر اليهودية والطقوس” حاجة القارئ العربي الشغوف الذي يسعى إلى المعرفة بوجه عام، كما تلبي حاجة القارئ المتخصص، فيجد فيها المعلومة الدقيقة التي قد يصعب عليه العثور عليها في مرجع عربي آخر.

يبدأ الجزء الأول من هذه السلسة بموضوع النجاسة مسبباتها وأنواعها وكيفية الطهارة من كل نوع من أنواع النجاسة، ثم يختتم موضوع النجاسة بمناقشة ما يُطبق حالياً في “إسرائيل” من أحكام.

ثم يأتي الموضوع الثاني من هذه السلسلة تحت عنوان: الصلاة والدعاء، وقد آثرت الكاتبة أن تتناوله كما عرضه موسى بن ميمون في كتاب تثنية الشريعة . وقد بدأت بتحديد مفهوم الصلاة ومعناها اللغوي في العربية والعبرية، والأقسام التي تنقسم إليها الأدعية في اليهودية بوجع عام. ثم انتقلت الكاتبة بعدذلك إلى العصر الحديث فعرضت الصلاة والدعاءكما يؤديها اليهودي الملتزم في إسرائيل حاليًا.

أما موضوع الصوم فقد عرضتته عرضًا تاريخيًا، فبدأته ببيان مفهوم الصوم ومعناه اللغوي في العربية والعبرية، ثم تتبعت ما جاء عن الصوم في العهد القديم، وتناولت الأسباب التي فرض الصوم من أجلها في ذلك العصر، وما ارتبط به من طقوس. ثم انتقلت الكاتبة بعد ذلك إلى الصوم كما جاء في المشنا والتلمود. ثم انتقلت إلى مناقشة الصوم كما يؤدى حاليًا في (إسرائيل).

والحج هو الموضوع الرابع والأخير في هذه السلسلة، وقد آثرت الكاتبة أن تمهد له بمقدمة عن الحج عند شعوب الشرق الأدنى القديم.

عرضت بعد ذلك شعائر الحج كركن من أركان الإسلام والدلالة اللغوية للحج في العربية، ودلفت من ذلك إلى معناه في معاجم اللغة العبرية، ثم تناولت شعيرة الحج كما جاءت في التوراة وميقاتها والهدف منها وعقوبة من لا يؤديها في ميقاتها. ثم انتقلت الكاتبة إلى أحكام الحج كما عرضها كتاب المشنا، ثم تناولت بعد ذلك أحكام الحج في كتاب تثنية الشريعة.

واخيرًا عرضت الكتابة شعيرة الحج كما تؤدى حاليًا في (إسرائيل)، وما أضيف إلى أعياد الحج من دلالات مسيحانية تتعلق بالخلاص، وبمجيء المسيح المخلص.

كما تطرقت الكاتبة إلى الحج عن السامريين؛ نظرًا لأنهم يقيمون حاليًا في (إسرائيل)، ويؤيدون شعيرة الحج، ويخالفون باقي اليهود في بعض الشعائر.