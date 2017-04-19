رأى الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أن فساد الدولة هو الذي يغذي الإرهاب، مؤكدًا أن الفساد أخطر من الإرهاب، ولا بد أن نخلق مجتمعًا جديدًا، متابعًا: “صندوق النقد والانفتاح ضيعوا البلد والمجتمع”.

ولفت في حواره ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور”، إلى أن الإعلام يشن حربًا على الأزهر ويحقر شيخه مع أن القضية ليست متعلقة به، موضحًا: “نحن نحارب حرب إرهابنا ونضيف إليه بغير أن نشعر”.

ورأى أن “الإساءة لشيخ الأزهر تنطع وجهالة”، مشددًا على أن الأزهر جامعة دينية وفاتيكان العالم الإسلامي ويجب أن نشجع على تصحيحه وعن طريق طريقة صحيحة للمعالجة.

وأوضح أن المعالجة الحالية تخلق الفتنة الطائفية.