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ام اغتصبها 4 أفراد: أهلي رفضوا إبلاغ الشرطة وهذا ما فعلته
ندم هتك عرض اغتصاب

ام اغتصبها 4 أفراد: أهلي رفضوا إبلاغ الشرطة وهذا ما فعلته

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:00 ص
كتب - متابعات

أكدت “فاطمة” - الأم التي اغتصبها 4 أفراد -  أنها لن تنسى وجوه من اعتدوا عليها، لافتة إلى أنها لا تستطيع النوم منذ يوم الاعتداء عليها واغتصابها.

وقالت في حوارها ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، أن المعتدين قاموا بتصويرها بعد الاعتداء عليها، لتهديدها حتى لا تبلغ الشرطة.

وأردفت أن والدتها وزوجها رفضا إبلاغ الشرطة بما حدث خلال الفترة الأخيرة، ولذلك تركت منزل زوجها، معقبة: “لو سكت هديهم فرصة يعملوا كده مع حد غيري، وأنا هتعب شوية بس هيجيلي حقي في النهاية، حسبي الله ونعم الوكيل”.

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