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القصراوي تقدم تخفيضات على جاك S2 و S3
جاك اس 2

القصراوي تقدم تخفيضات على جاك S2 و S3

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:49 ص
محيط

أعلنت شركة القصراوي وكيل جاك في مصر عن استمرار الخصومات علي موديلاتها في مصر وتحديدًا موديلي S2 وS3 وأكدت أن الخصومات علي الموديلات تصل الي 36 ألف جنيه طوال شهر ابريل.

وتبلغ اسعار السيارات كالتالي: جاك S2:

موديل سمارت يقدم بسعر 209 ألف بدلًا من 239 ألف جنيه
Luxury بسعر 198 ألف بدلًا من 224 ألف جنيه
جاك S3:

سمارت بسعر 242 ألف بدلًا من 278 ألف
Luxury بسعر 229 ألف بدلًا من 265 ألف جنيه
موديل سمارت بلس بسعر 249 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

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