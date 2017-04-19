أعلنت شركة القصراوي وكيل جاك في مصر عن استمرار الخصومات علي موديلاتها في مصر وتحديدًا موديلي S2 وS3 وأكدت أن الخصومات علي الموديلات تصل الي 36 ألف جنيه طوال شهر ابريل.

وتبلغ اسعار السيارات كالتالي: جاك S2:

موديل سمارت يقدم بسعر 209 ألف بدلًا من 239 ألف جنيه

Luxury بسعر 198 ألف بدلًا من 224 ألف جنيه

جاك S3:

سمارت بسعر 242 ألف بدلًا من 278 ألف

Luxury بسعر 229 ألف بدلًا من 265 ألف جنيه

موديل سمارت بلس بسعر 249 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.