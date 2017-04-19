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طارق العوضي: لو مرر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود سيكون هذا بمثابة "خيانة عظمى"
المحامي والناشط الحقوقي - طارق العوضي

طارق العوضي: لو مرر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود سيكون هذا بمثابة "خيانة عظمى"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:51 ص
كتب - متابعات

قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ماتت في مهدها وأصبحت منعدمة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري ببطلانها نهائي وواجب النفاذ.
وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان عليه أن يحترم أحكام القضاء، وأن تحترم السلطات اختصاصات السلطة الاخرى، لأن الدستور حذر من رقابة القضاء.

ولفت المحامي بالنقض، إلى أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مخالف للقانون وخطأ مهني جسيم.

ونوه العوضي، بأن البرلمان لو مرر اتفاقية ترسيم الحدود سيكون هذا بمثابة “خيانة عظمى”، منوها أن هناك صراع داخل مجلس النواب، ومحاولة ضغط من الحكومة على المجلس لاقرار الاتفاقية، مطالبا بعزل وحبس رئيس البرلمان علي عبد العال حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.

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