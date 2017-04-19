أعرب ألفريدو ألتافيلا، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لمجموعة فيات كرايسلر (FAC) عن اهتمام الشركة ببناء منشأة صناعية لها في المغرب. وأكد أن اختيار المغرب للتصنيع كان واضح وبسيط، وذلك بسبب الإجراءات والامكانيات التي توفرها للبيئة الصناعية في البلاد ووجود موافقات على المصنع الجديد.

وأضاف: “المغرب يبدو أنها المرشح المنطقي لإنشاء مصنع ثالث لفيات كرايسلر في القارة الأفريقية، وأنا لا أرى أي بلد آخر في المنطقة لديها أدوات بناء وتصنيع معدات وعاملين مهرة مثل المغرب “. وهذا المصنع سيكون في حال اقامته الثالث للشركة في أفريقيا، مع وجود مؤسسة صناعية لها في مصر وأخرى تحت الانشاء في جنوب أفريقيا، ويستهدف ذلك زيادة المبيعات في أفريقيا بنسبة 30٪.

وفي 12 ابريل، كشفت شركة فيات عن 80.000 متر مربع تخص موقف سيارات MotorVillage في خارج الدار البيضاء، وهو عبارة عن صالة عرض، ورشة صيانة ومخزن قطع غيار، ومكاتب وهو يعد الأول من نوعه في القارة الافريقية.