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العثور على 1050 تمثال بمقبرة "كامب 157"
كشف جديد ـ الاثار

العثور على 1050 تمثال بمقبرة "كامب 157"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:36 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الأثار المصرية، أن مقبرة “كامب 157” التى تم اكتشافها بالبر الغربي، كان يتم العمل بها منذ فترة طويلة، وتم الكشف عن العديد من التوابيت الخشبية الملونة، والتى تحتوى على بقايا المومياوات، والعثور على 1050 تمثال، وتم العثور على حفرة متوقع أن يتم الكشف عن العديد من القطع الأثرية بها.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الثلاثاء، إن البعثة التى توصلت لهذا الكشف هى بعثة مصرية خالصة بدأت العمل منذ عدة شهور، لافتا إلى أن هذه الأثار سيتم نقلها لمعامل الترميم لترميمها، ثم نقلها لأحد المتاحف بالأقصر.

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