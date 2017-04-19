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الزراعة تُحيي تسمين "العجول البتلو"
عجول

الزراعة تُحيي تسمين "العجول البتلو"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:11 ص
كتب - متابعات

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، عن قرار وزاري بإعادة إحياء مشروع تسمين “العجول البتلو” بالتنسيق مع بنك الزراعة المصري بهدف دعم المربين والمساهمة في النهوض بالثورة الحيوانية في مصر.

وقالت في مداخلة تليفزيونية إن قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 546 لسنة 2017، بعدم ذبح العجول البتلو، لما فيه من استنزاف للثروة الحيوانية.

ولفتت إلى أن القرار اشتمل على تشكيل مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، برئاستها، وهو ما يعتبر إشارة البدء للعمل على إعادة تحريك عجلة نشاط المشروع، ووضع آليات التنفيذ والأسس والقواعد المنظمة له.

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