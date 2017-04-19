عاش به الشيخ محمد عبده وامير الشعراء احمد شوقي

تربع علي عرش الوحدة الوطنية

وعى درس الثمانينات وتحدي التطرف بوعي رجالها

الجمعة اليتيمة وسبت النور في مساجد عين شمس

جمعية الغباشي وأبناء الحواويش أبرز الجمعيات التي لها نشاط ضد التطرف

عين شمس الحي الشعبي في القاهرة، ذلك الذى عاش فيه الشيخ محمد عبده، صاحب اقدم مدرسة ومنارة علمية للاستنارة الفكرية “مدرسة محمد عبده” والتي كانت في الأساس بيت الشيخ الراحل ، كما عاش فيه أمير الشعراء احمد شوقي وكتب عنه قصيدة اختلاف الليل والنهار ينسي وبها البيت الشهير عن مصر وعين شمس ” وَطَني لَو شُغِلتُ بِالخُلدِ عَنهُ نازَعَتني إِلَيهِ في الخُلدِ نَفسي وَهَفا بِالفُؤادِ في سَلسَبيلٍ ظَمَأٌ لِلسَوادِ مِن عَينِ شَمسِ” .

والقصيدة الشهيرة كتبها شوقى من المنفي يحن لبيته في عين شمس، وبها أيضا اقدم سجين سياسي في مصر والعالم العربي نبيل المغربي، وبها بيت قاتل الرئيس الراحل أنور السادات ”خالد شوقي الإسلامبولي” كما ولد بها الفنان عمرو سعد والذي برع في أداء الأدوار الشعبية المنبثقة أساسا من تراث الحي وعبقه التاريخي .

وشهد الحي العريق ميلاد الصحفي سمير رجب وعاش به الفنان محمد فؤاد خمسة وعشرون عاما ، وكانت انطلاقة للفنان هادي الجيار وبها حقق اللاعب إبراهيم سعيد أول أهدافه الكروية بملعب الشياطين الحمر .

يحكي الجدود عنها ان الدنيا دائرة وعين شمس في المنتصف فهي مدينة الحب كما يقولون ، هي منطقة تعد من أبرز المناطق الشعبية في محافظة القاهرة ، وكان لها نصيب وافر من التظاهرات لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، رغم أنها كانت موطناً لنشاط الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الثمانينات، إلا أنها في نفس الوقت تجمع كل أطياف المجتمع المصري وكل الوان الطيف السياسي والفني والديني، يتمركز بها تنظيم الإخوان والسلفيين بكل تياراته ( العلمية والإصلاحية والجهادية والمدخلية ) والتيار القطبي ( التنظيم والفكر ) ودعاة انصار السنة والجمعية الشرعية.

وتجمع اهم مساجد وكنائس محافظة القاهرة تأثيرا في التدين الشعبي،ويقدر البعض تعداد السكان بها بحوالي 626586 نسمة تقريبا، ويعتبر الحي من أقدم الأحياء الفرعونية القديمة حيث أنه يحتوى على معبد الشمس والذي يسمى به الحي ” مقر عبادة أون “ وحديثًا فقد تم فصله عن حي شرق عام 1991.

تقسيم حى عين شمس

الحي ينقسم إلى عين شمس الشرقية وعين شمس الغربية يفصل بينهما خط سكك حديد القاهرة السويس وخط مترو الأنفاق (المرج - حلوان) وتقع منطقة عين شمس في شرق القاهرة وتطل علي مصر الجديدة والمطرية ومدينة السلام وتتبع «عين شمس الغربية» حى المطرية.

واهم شوارعها الزهراء و أحمد عرابي ومساكن عين شمس، ومصطفى حافظ وأحمد عصمت والشارع الجديد ، ويقع جزء من عين شمس الشرقية في النزهة الجديدة ويتبع لها ، وتتبع عين شمس الشرقية لسنترال عين شمس وقسم عين شمس ويتبع جزء منها منطقة النزهة ويوجد بها حديقة 6 أكتوبر للقوات المسلحة وتطل على طريق جسر السويس.

كنيسة العذراء بشارع احمد عصمت

أعياد المسيحيين

منذ أيام وخلال احتفالات “الجمعة اليتيمة” أمنت قوات الأمن جميع الكنائس في شارع الزهراء واحمد عصمت ومنطقة الألف مسكن، واللافت للنظر أن معظم هذه الكنائس تجاورها جنبا إلى جنب مساجد كبيرة لها أهميتها وحضورها الشعبي وتأثيرها الكبير في تاريخ الجماعات الدينية في مصر، وتأتي علي رأس أهم المساجد الكبيرة مسجد أدم ثم مسجد الحق ثم الأنوار المحمدية في شارع صعب صالح ثم مسجد نور الإسلام ومسجد التوحيد بالزهراء.

منذ فترة طرحت بعض وسائل الإعلام سؤالا “هل مازال الحي يتحكم به أعداد من البلطجية ويشهد احالات من الانفلات والزحام وتراكم القمامة وانتشار المخدرات ومن ثم انتشار الإرهاب بالمنطقة؟. وهو ذلك الهم مشترك لكل المناطق الشعبية في جميع المحافظات‏.

ويبدو أن الإجابة عن السؤال ليست بالأمر السهل لكن المؤكد أنه وبرغم معاناة الناس وازدياد المشكلات وسوء الحالة الاجتماعية إلا أنها تخلت بالفعل عن أجواء الفتنة وصراعات التطرف والإرهاب في أوساطها والذي استمر لبعض الوقت في فترة الثمانينيات .

قصة مسجد ادم

”مسجد ادم مسجدنا ومش هانسيبه لأعدائنا ” هكذا كان ينشد عناصر الجماعة الإسلامية بعد ان تم ضمه لوزارة الأوقاف، تدير نشاطه الوزارة والان لا يخل من عدد من المصلين من أبناء وقيادات الجماعة الإسلامية وعلي بعد خطوات من مسجد ادم تقع كنيسة كبيرة تغلق قوات الأمن مدخل الشارع المؤدي لها .

ما زال أهالي المنطقة يذكرون أحداث عين شمس الأولى في شهر اغسطس عام 1988 والتى استشهد فيها النقيب محمد زكريا بعد الاحتكاك المباشر بعناصر الجماعة الإسلامية ، وتردد حينها قيام الأهالي باغتيال النقيب بعد شهادة لاحدي السيدات ادعت فيها إنها رأته وهو يعتدي علي ابنها وقال شهود عيان للواقعة ان أبناء الجماعة هم من قتلوه وحكم عليهم بالسجن المؤبد علي بعض أفرادها بسبب ذلك .

والأحداث الثانية كانت فى ديسمبر 88، حيث انتشرت قوت الأمن بمنطقة عين شمس واعتقلوا كل من دخل مسجد آدم للصلاة فيه وهنا بدأت الأحداث تشتعل واستشهد الرائد عصام شمس .

أشهر من القى الخطب في مسجد آدم هو الدكتور علاء محي الدين الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية لعدة أعوام وعزت السلاموني صاحب خطبة “ولنا يوم مع الشرطة” والتي أدت لأحداث عين شمس الثانية .

احمد عز العرب أحد سكان منطقة الزهراء قال انه عاصر أحداث استخدام القوة واستهداف الشرطة وأفرادها فى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات .

ويقول : كنت ازور زميلا صيدلانيا فى صيدلية بشارع إبراهيم عبد الرازق وعلمت بان شخصا ملتحيا ذبح احد ضباط الشرطة بالمنجل الذى يستخدم فى قطع الموز فسالت عن تفاصيل الواقعة وعلمت ان من فعل هذا هو ابن لسيدة تبيع خضروات فى السوق وقيل ان ضابط الشرطة اعتدى عليها بالضرب و القى بفرشتها وما تحتويه فى عرض الطريق وأهانها فلم يتمالك الابن نفسه ففعل ما فعل .

كانت تلك إحدى الروايات التي رواها أحد سكان الحي أما رواية افردا الجماعة الإسلامية والتي نقلها احد أعضائها القدامى رفض ذكر اسمه فقالت ان قتل الضابط عصام شمس كان بسبب احتجاز عدد من النساء والأطفال في حجز قسم عين شمس مما اشعل الغضب في نفس احمد كامل - مرتكب الواقعة - فقام بقتل الضابط في نفس التوقيت الذي كان يسير فيه بشارع سوق إبراهيم عبد الرازق .

مسجد الحق ومكتبة ابن كثير

مسجد الحق كان به مكتبة شهيرة تبيع أمهات كتب التراث والعطور وملابس المحجبات وكانت على رأس إدارتها شقيقة خالد الإسلامبولي، وذلك قبل انتقال المكتبة لتبعية المسجد من الناحية الإدارية، والتي كانت ترفض دائما التعليق علي حادث استشهاد الرئيس السادات او تفصح لاحد عن انتمائها الفكري او السياسي.

وزار معظم دعاة وخطباء فترة السبعينيات مسجد الحق وابرزهم الشيخ حافظ سلامة وأمير الجماعة الإسلامية الراحل الدكتور عمر عبد الرحمن وتم عقد قران بعض قادة الجماعة الإسلامية في المسجد أمثال الشيخ بهيج محمد علي في الثمانينيات .

غير أن المسجد بقي تحت سيطرة الجمعية الشرعية التي حافظت علي كونه لا يتنمى لأي فصيل إسلامي متطرف أو حتي معتدل من التيارات السلفية القريبة منه وخاصة جماعة أسامة القوصي وأسامة عبد العظيم التي كانت تنتشر في مساكن عين شمس في هذا التوقيت .

مسجد الأنوار المحمدية

يقع في شارع المدينة المنورة من شارع منشية التحرير، ويعد أيضا من اشهر مساجد المنطقة، وكان احد معاقل الجماعة السلامية حيث شهد تداعيات إعدام خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1986م، وكان يرتاده شقيقه محمد شوقي الذي غادر بعدها إلي أفغانستان، ويعد المسجد منصة رئيسية لانطلاق صلاة العيد بمنطقة عين شمس والتي كانت تقام في ميدان الألف مسكن وكانت أول صلاة للجماعة الإسلامية هناك عام 1987 وادها القيادي بالجماعة صفوت عبد الغني .

ويعد عمر عبد الرحمن أحد أشهر من خطب بمسجد الأنوار المحمدية من دعاه الجماعات الإسلامية، ويذكر أنه على الرغم من أن المسجد كانت تحاصره قوات الأمن من جميع الاتجاهات إلا أن قياديين من الجماعة نجحا في إخفاء الشيخ عمر عبد الرحمن عن عيون الأمن وأخرجوه من المسجد بأن وضعوه داخل عربة ” كارو” محملة بالخطر والفاكهة وكان القياديان هما حمدان ثابت وبهيج محمد علي.

كما شارك في بعض الندوات عبدالله السماوى أمير جماعة السماوية والمتهم الأول في حرائق نوادي الفيديو عام 1986 والذي تم القبض عليه من أمام باب المسجد أثناء إلقائه لإحدى الخطب في مسجد الأنوار بدعوي من الجماعة بعد الإفراج عنه في عام 1987 ، وقيل أيامها إن الجماعة الإسلامية تخلت عنه ولم تمارس دورا في إخفائه كما فعلت مع شيخهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهذا ما فسره قيادي جهادي سابق في المنطقة بانه الصراع القديم علي تنافس الجماعات الإسلامية والجهاد علي المنطقة .

ومن أبرز الشخصيات الجهادية فى عين شمس، نبيل المغربى، والذي يعد أقدم سجين سياسي جهادى قضي ثلاثين عاما في السجن ووافته المنية مؤخرا في سجن العقرب متهما في قضية اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد الثلاثين من يونيو ،حيث توفي نجله محمد فيما عرف بأحداث رمسيس ، وسعد رشوان القيادي الجهادى والذي خرج من مسجده بعض القيادات الجهادية إلي الجهاد في أفغانستان ، بالإضافة إلى عدد من الجهاديين الذين سُجنوا فى قضية طلائع الفتح وقضية العائدين من ألبانيا، مثل حسام حسن وأحمد البقال.

جمعية أبناء الحواويش

تعد “جمعية أبناء الحواويش” بعين شمس من اقدم الجمعيات الخيرية ذات الطابع العائلي والتي يتولى إدارتها أهالي أبناء الحواويش إحدى قري محافظة سوهاج والمقيمين في المنطقة منذ أوائل السبعينيات من القرن المنصرم وقد عقدوا اكثر من مؤتمر انتخابي لرئيس الوزراء الأسبق عمرو موسي ود. عبد الله الأشعل والرئيس عبد الفتاح السيسي .

تحوي الجمعية عدة أنشطة ثقافية ولجان فض منازعات ودار لمناسبات وندوات فكرية وثقافية لحماية الشباب من التطرف، وتتولي تنظيم العديد من الرحلات الدينية والثقافية والترفيهية .

كنائس الزهراء

نأتي إلي شارع الزهراء والذي توجد به ثلاث كنائس من اقدم كنائس المنطقة واحدة في أول شارع الزهراء والثانية أمام مسجد التوحيد والثالثة بجوار شارع العسال بجوار مسجد التوحيد أيضا، ويعد مسجد التوحيد من اكبر مساجد المنطقة حيث شيده أهالي المنطقة بعد تبرع سيدة بقطعة ارض بني علي اثرها المسجد عام 1981.

كانت منطقة عين شمس لا يقطنها سوى عدد قليل جدا من الأسر المسيحية في بدايات القرن المنصرم بحسب رواية القس بولس ثابت كاهن الكنيسة وتعتبر كنيسة مارجرجس هي أول كنيسه قبطيه أقيمت فى منطقة عين شمس الشرقية والغربية، بل أيضا الضواحي المحيطة بها ولذا ليس بغريب ان تسمى كنيسة مارجرجس بعين شمس الشرقية بالكنيسة الأم باعتبار أنها أول كنيسة أقيمت في عين شمس.

وتم بناء 5 كنائس أخرى بعد ذلك هي كنيسة العذراء للكاثوليك بالأباصيري وكنيسه العذراء بشارع احمد عصمت وكنيسة العذراء بشارع درياس وكنيسة العذراء بعين شمس الغربية وكنيسه الأخوة بشارع شرف الدين محمد من عفيفي عفت بالزهراء .

واذا اردنا ان نرجع إلى تاريخ الكنيسة فلا ننسى الدور البارز الذى قامت به جمعية الأقباط الأرثوذكس الأهلية التي أنشئت عام 1929 تحت اسم “جمعية نشر كلمة الخلاص القبطية الأرثوذكسية ” بعين شمس, ومن هذه الجمعية نشأت لجنة بناء كنيسة مارجرجس عام 1932, حيث عمل أعضاء هذه اللجنة بكل تفانى وإنكار ذات لتحقيق هدفهم جميعا وقد شيدت بأيدي حرفية مسلمة .

مسجد التوحيد

ويقع مسجد التوحيد بشارع الزهراء الرئيسي و يتبع وزارة الأوقاف وكان يتولى الخطابة فيه الشيخ النجار والذي وافته المنية إثر حادث أليم - تردد انه بفعل فاعل - إلا أن التحقيقات أكدت انه حادث عادي ولم يكن بسبب سياسي علي الإطلاق .

ويعد مسجد التوحيد احد المساجد التي حاربت الفتنة الطائفية منذ نشأتها وعملت علي توعية جمهور المصلين الذين كانوا يتوافدون عليه من كل مكان للصلاة فيه وتلفي دروس العلم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم رغم انه يجاوره كنيستين ويقطن بجواره عددا كبيرا من الأسر المسيحية إلا نه لم يذكرا طوال تاريخ تواجد المسجد انه انتمي إله أي من العناصر المتطرفة .

جمعية الغباشي الخيرية

ثم تأتي جمعية الغباشي الخيرية ومسجدها الكبير الجامع والذي يري معظم السلفيون أن الصلاة فيه حرام شرعا لوجود قبر بداخله وهو ما نفاه تماما رئيس الجمعية عربي التابعي .

وجمعية الغباشي مسجلة برقم 2182 وتعمل في عدة ميادين خيريه أهمها مجال المساعدات الخيرية والاجتماعية ميدان خدمة البيئة والمجتمع ومجال التنمية الفكرية والثقافية ومواجهة التطرف والإرهاب .

ويرأس مجلس أدارتها المحامي الشهير في المنطقة عربي التابعي ويتولى معه إبراهيم ريق احد اشهر تجار الساعات في منطقة عين شمس .

يقول عربي إنه يستعين بخبراء ومختصين في مجالات علم النفس والتربية لمواجهة ظاهرة التطرف والتشدد التي غزت المنطقة منذ وائل التسعينيات وانه يعقد ندوات بالجمعية في دار ملحقة بها مكونه من 500 متر ، حيث تدرس إدارة الجمعية تحويلها بمساعدة اهل الخير إلي مشتشفي يوجد بها وحدة غسيل كلوي وحضانات للأطفال لان حالات الغسيل بالمنطقة ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ جدا وتحتاج إلي رعاية كبيرة من وزارة الصحة وعمل مساعدة عجلة لأهالي منطقة الزهراء وعين شمس لعدم الخروج من المنطقة وزيادة التكلفة علي المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه وعلاجه .

كما نجحت إدارة الجمعية في الحصول علي مقابر جماعية صدقة لا هالي المنطقة بها 35 عين رجالي وحريمي .

ويستكمل التابعي ان نشاطه لا يتوقف فقط علي فقراء وأيتام المسلمين بل يمتد إلي فقراء وأيتام الأقباط ولهم زيارات لمراكز الأيتام القبطية في المنطقة وغيرها من المناطق المجاورة.

كما تهتم الجمعية بالجاليات الأفريقية والأسيوية وخاصة التايلندية من الدارسين في الأزهر الشريف والتي تخضع لرعاية الجمعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بعين شمس والتي من الإدارات المحترمة ذائعه الصيت لدي أهالي المنطقة .

مسجد نور الإسلام

مسجد نور الإسلام والذي يعد من المساجد التي تشرف عليها الدولة وتتبع الجمعية الشرعية، والذي شهد عام 1981 هروب أحد المتهم بقتل السادات بجوار المسجد وهو حسين عباس ، من اشهر خطباء المسجد والذي كان لهم دور في حماية الشباب من ظواهر التكفير والتطرف الأزهري الراحل عبد المنعم البري والشيخ عبد الرشيد صقر.

وكان يعتلي منبر مسجد نور الإسلام الشيخ محمد فتحي إمام الجمعية الشرعية الشهير، وصالح رمضان إمام انصار السنة والذين احتفظا للمسجد بخصوصية بعيدا عن أنشطة الجماعة الإسلامية والتيارات السلفية الجهادية في أوساط الثمانينيات من القرن الماضي .

مسجد نور الإسلام أيضا شهد انطلاقة ولادة كثير من الخطباء بالمنطقة مثل الشيخ حسني حسان والشيخ عمران حسان حيث كان يشرف علي أداء هؤلاء الخطباء من الناحية الشرعية الشيخ الراحل عبد الحميد كشك فقد كان صالح رمضان ومحمد فتحي ابرز تلاميذ الشيخ عبد الحميد كشك وكان كثير من خطبهم نقلا حرفيا لخطب الشيخ كشك في فترة السبعينيات.

ويحتفظ المسجد الأن بدورة التنموي والتوعوي بين جموع المصلين ويستدعي باستمرار عدد كبير من دعاة الأزهر والجمعية الشرعية للتدريس والصلاة وخاصة في المناسبات العامة.

عين شمس ليس مجرد حي شعبي من أحياء القاهرة بل قصة حياة من الفراعنة إلي الفتح الإسلامي ثم عصور النهضة والحداثة ، ومن بحور الأثار العائمة تحت عمارات النعام والمطرية إلي عزبة الهجانة القديمة علي شريط السكة الحديد إلي عائلات شهيرة مثل البنجي ووديع و شهري والاسواني والغرباوي و تيسير ومتي وصليب واسطفناوس وبيشوي .

تلك كانت قصة حي جمع المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، إنها منطقة تتربع علي عرش فقه التعايش السلمي وحسن الجوار، إذ اجتازت أزمنة الفتن وبؤر الاشتعال الطائفي .