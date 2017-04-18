قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية، إن سر ظهوره بالورد، يعود إلى كون “الورد بالنسبة إلىّ رمز للدنيا، إللي ربنا خلقها جنة وإحنا حولناها خرابة”

وتابع في حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية “إم بي سي مصر” مساء الثلاثاء، أن الوردة ترمز لـ أن الدين بسيط وغير مُعقد ومُيسر وسهل.

ولفت إلى : أنا نفسي أتوب لكن مش عارف”، موضحًا أنه يريد أن يغير من أسلوبه، مشيرًا إلى أنها طبيعته ولا يستطيع تغيرها، مؤكدًا أنه لي له أي علاقة بالسخرية على الناس.