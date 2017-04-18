أكد الدكتور كمال الشريف، رئيس قطاع الديوان بوزارة التضامن، أنه تم البدء في صرف التعويضات لمصابي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، حيث تم الصرف لـ 12 مصاب بواقع 40 ألف جنيه لكل مصاب.

ولفت في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “ten”، اليوم الثلاثاء، إلى أن باقي مصابي تفجير الكنيسة بطنطا سيتم الصرف لهم تباعا، حيث متواجدون حاليا في مستشفيات خارج المحافظة في مستشفيات معهد ناصر، والحلمية العسكري، والجلاء.

وتوقع أن يتم البدء في صرف التعويضات لأسر شهداء تفجير كنيسة مارجرجس اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم صرف 100 الف جنيه لكل أسرة شهيد.